وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال 9 من عناصرها

أعلنت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية، تفكيك خلية إرهابية من 9 أشخاص تنشط لصالح التنظيم الإرهابي “رشاد”، بولاية وهران، حيث تم إيداع 6 منهم الحبس فيما وضع 3 آخرون تحت الرقابة القضائية من قبل وكيل الجمهورية.