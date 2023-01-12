عشرة قتلى في معارك بين فصيلين متمردين في كولومبيا

سقط عشرة قتلى على الأقلّ في معارك دارت في كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا بين مسلّحين من ميليشيا "جيش التحرير الوطني" وآخرين منشقّين عن ميليشيا "القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك)، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية دولية الأربعاء.