مصرع أربعة أشخاص وجرح العشرات في انقلاب حافلة في كندا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بعد انقلاب حافلة ركاب غرب كندا، حيث رجحت السلطات أن يكون الجليد على الطرق السبب وراء الحادث

وأضافت "تأكدت وفاة أربعة أشخاص وإصابة العديد" من الركاب.

وأفادت هيئة الصحة الإقليمية أن 53 مصابا تلقوا العلاج في المستشفيات، بينهم 36 جروحهم من "خطيرة إلى طفيفة".