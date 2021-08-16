عودة الرحلات العسكرية للإقلاع من مطار كابل

أعلن مسؤول أمني غربي عن عودة الرحلات الجوية العسكرية للإقلاع من مطار كابل، مشيرا إلى أن مدرج المطار بات خاليا من الحشود حيث عاد كثير من المدنيين إلى بيوتهم.