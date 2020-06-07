البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا
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البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
ليما - العرب اليوم

اقتربت البيرو من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 5300 حالة منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية في تقريرها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد بتسجيل 4358 إصابة خلال الساعات ال 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191 ألفا و758.

وأضافت الوزارة أنه تم إلى يوم السبت، إحصاء 5301 وفاة بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة.

ويرقد 9500 مصاب بالفيروس في المستشفيات من ضمنهم 1062 يوجدون بوحدات العناية المركزة.

وبينت وزارة الصحة بأن عدد المصابين الذي تماثلوا للشفاء بلغ 82 ألفا و731 بعد تسجيل 3517 حالة تعاف جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

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البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا البيرو تقترب من عتبة 200 ألف إصابة بفيروس كورونا



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