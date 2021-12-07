مجلس الأمن السوداني يقرر إرسال قوة إلى الفاشر في شمال دارفور للسيطرة على الوضع الأمني

قرر مجلس الأمن السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، إرسال قوة إلى مدينة الفاشر فى شمال دارفور للسيطرة على الوضع الأمني هناك.جاء ذلك، خلال ترأس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بحسب بيان أصدره مجلس السيادة السوداني عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.