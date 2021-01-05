أفاد مصدر بأن شركة "دومينيون" لنظم التصويت تخطط لمقاضاة المحامية سيدني باول بتهمة التشهير، بسبب ادعاءات باطلة ضدها بتزوير انتخابات الرئاسة.وذكر المصدر أن الشركة تواصل استكشاف دعاوى مماثلة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفائه. وكانت المحامية سيدني باول زعمت أن نظام التصويت الإلكتروني قام بتحويل أصوات ملايين الناخبين لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن.وكان ترامب اعتبر في تغريدة عبر "تويتر" في 12 تشرين الثاني الماضي أن نظام "دومينيون" نقل مئات ملايين الأصوات إلى منافسه جو بايدن في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى.