روسيا تعلن نتائج تحقيقات تفجير جسر القرم وتتهم أوكرانيا
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روسيا تعلن نتائج تحقيقات تفجير جسر القرم وتتهم أوكرانيا

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العرب اليوم - روسيا تعلن نتائج تحقيقات تفجير جسر القرم وتتهم أوكرانيا

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موسكو ـ العرب اليوم

أعلنت روسيا رسميا اتهامها لاوكرانيا بالوقوف وراء هجوم جسر القرم الذي وقع في أغسطس الماضي. وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية متورطة في هذا الهجوم. وأوضح أنه تم بالفعل تحديد هوية 12 شخصا على صلة مباشرة بارتكاب هذه الجريمة من أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وروسيا، من بينهم 8 رهن الاعتقال. يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، إن وأوكرانيا تسلمت حاويات بها مواد مشعة من أوروبا لاستغلالها لاتهام روسيا بها"على حد وصف الوزارة".

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روسيا تعلن نتائج تحقيقات تفجير جسر القرم وتتهم أوكرانيا روسيا تعلن نتائج تحقيقات تفجير جسر القرم وتتهم أوكرانيا



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