الجيش التركي يستهدف مسلحين في إقليم سنجار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن "طائرات الجيش التركي استهدفت سيارة لمسلحي اليبشة في إقليم سنجار".

وكما جاء في معلومات مكافحة الإرهاب بكردستان، "فقد استهدفت طائرات الجيش التركي، سيارة في جماعة كردستان في مقاطعة شنغال ما أسفر عن مقتل ضابط عسكري ومسلحين اثنين".