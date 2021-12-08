مجلس الأمن يدين هجوم بمحافظة البصرة في العراق ويشدد على ضرورة محاسبة الجناة

أدان مجلس الأمن الدولي، التفجير الارهابي في محافظة البصرة، فيما شدد على محاسبة الجناة. وذكر بيان لمجلس الأمن، أن "أعضاء مجلس الأمن ندد بالهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة بالعراق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين".