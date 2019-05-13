عقوبة مخففة لإسرائيلي متهم بقتل عائلة فلسطينية حرقا



أكدت وزارة العدل الإسرائيلية أن الشاب الإسرائيلي المتهم بالمسؤولية عن حريق أودى بعائلة فلسطينية، أقر بذنب المشاركة في التحضير لـ"جريمة عنصرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإنه بموجب هذا الاتفاق التفاوضي الذي أيدته محكمة اللد، يلتزم المدعي العام بفرض حكم أقصاه السجن خمس سنوات ونصف السنة بحق هذا الشاب الإسرائيلي الذي لم تكشف هويته لأنه كان قاصرا لدى وقوع الجريمة، مقابل أن يقر الأخير بالذنب.