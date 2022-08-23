قتيلان ومصاب في إطلاق نار بولاية أميركية والمشتبه به امرأة

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه بها في مطار أتلانتا، الإثنين، منهية بحثا استمر لساعات بعد واقعتي إطلاق نار وسط المدينة الواقعة بولاية جورجيا (شرق)، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وقالت إدارة شرطة أتلانتا إنها تحاول تحديد ما إذا كان المشتبه بها قد استهدفت الضحايا، أو أطلقت النار بشكل عشوائي.