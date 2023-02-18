مقتل 53 شخصًا في هجوم لداعش بريف حمص الشرقي في سوريا

قتل 53 شخصا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وأكد المرصد السوري أن مسلحين يستقلون دراجات نارية قتلوا 46 مواطنا الجمعة، أثناء جمعهم الكمأة في منطقة الضبيات بريف السخنة الجنوبي في بادية حمص. وأضاف المرصد أن 7 عناصر من قوات النظام السوري أحدهم ضابط، قتلوا أيضا، ليرتفع عدد قتلى الهجوم إلى 53 شخصا.

وأتى الهجوم بينما أعلن المرصد في وقت سابق أن تنظيم داعش أفرج عن 25 شخصا، من بين 75 كان قد اختطفهم في مطلع الأسبوع الجاري أثناء جمعهم الكمأة في منطقة تدمر ضمن بادية حمص الشرقية.