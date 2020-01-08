أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئى بأن الأميركيين لا يريدون أن يتحملوا ثمن المواجهة مع إيران وشعبها بل يسعون لالقائها على عاتق بعض حكومات المنطقة.

وأضاف: اعلموا بانه سيتم قطع أقدام أميركا وبعض الدول المماثلة لها عن هذه المنطقة، وفق وكالة مهر الإيرانية.

وتابع: عهد "اضرب واهرب" قد ولّى وهم يعلمون بانهم لو دخلوا في مواجهة عسكرية مع إيران فسيتلقون ضربات مضاعفة.