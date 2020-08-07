طائرات إسرائيلية مسيّرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة
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طائرات إسرائيلية مسيّرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة

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العرب اليوم - طائرات إسرائيلية مسيّرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة

قطاع غزة
غزة - العرب اليوم

طائرات إسرائيلية مسيّرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة

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المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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طائرات إسرائيلية مسيّرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة طائرات إسرائيلية مسيّرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة



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لندن - العرب اليوم

تعدّ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون مِن أكثر النساء أناقة في العائلة الملكية البريطانية وحول العالم، وفي أي مناسبة تشارك فيها، تنجح بأن تخطف الأنظار بأناقتها ورقيّها حتى باتت أيقونة للموضة وتتطلّع إليها النساء لكي تستوحي منها أجمل الإطلالات سواء فساتين السهرة، أو الإطلالات الكاجول.الآن حان دورك، إليك 6 نصائح لتنسيق إطلالات أنيقة مستوحاة من كيت ميدلتون. الفساتين الراقية هي إحدى اختيارات كيت الكلاسيكية في خزانتها، نجد الفساتين الراقية بقصة A-line والتي تحدد خصرها مع التنورة الواسعة وهي إطلالة تناسب قوامها الممشوق. سواء تفصّلين الفساتين المشابهة بأكمام طويلة أو قصيرة، تأكدي أنك ستخطفين الأنظار بأناقتك.الدانتيل قماش أنثويّ وراقٍ، وكيت ميدلتون تألقت في مناسبات عدة بفساتين تميّزت بقماش الدانتيل الأنيق، مثل إطلالتها بفستان ميدي أب...المزيد

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