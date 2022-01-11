أبو الغيط يؤكد لميقاتي أولوية «صيانة العلاقات العربية للبنان»

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن «صيانة العلاقات العربية للبنان يتعين أن تمثل أولوية رئيسية لدى حكومته من أجل مصلحة مواطنيه جميعاً في هذه الظروف الصعبة». وجاءت تصريحات أبو الغيط، خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لـ«منتدى شباب العالم» التي تقام في مدينة شرم الشيخ المصرية.