مقتل 12 مدنيًا في هجوم في بوركينا فاسو

قتل ما لا يقل عن 12 مدنيا وأصيب ستة في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون في شمال غرب بوركينا فاسو، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود المالية. وقال أحد السكان رافضا كشف هويته إن "عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا قرية ساناكادوغو في مقاطعة كوسي. وأضاف "بعدما أضرموا النار في منازل عدة وأطلقوا النار على السكان، سقط 12 قتيلا وستة جرحى". وأكد ساكن آخر الهجوم لافتا الى سقوط "13 قتيلا وخمسة جرحى".