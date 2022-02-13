الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُطلق أسبوع التنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأمم المتحده والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 13 الى 15 فبراير 2022 تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.