الاستخبارات العراقية تعلن مقتل 4 عناصر في تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، اليوم /الخميس/، عن مقتل أربعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين بوسط العراق. وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية الإخبارية) العراقية - إنه "من خلال المتابعة المستمرة لعناصر داعش الإرهابية ورصد تحركاتها ومحاولاتهم لزعزعة الاستقرار الأمني في محافظة صلاح الدين، تمكنت وكالة الاستخبارات من اختراق مفرزة تابعة للتنظيم في ما يسمى بولاية صلاح الدين في منطقة العيث وتحديد أحد أوكارهم. وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات F16 ومقتل 4 إرهابيين على الفور. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن إصابة ثلاثة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة، وذكرت في بيان صحفي: "أصيب ثلاثة منتسبين في اللواء 47 عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق". وأضافت: "إطلاق نار كثيف أعقب انفجار العبوة من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء". وتابعت: "ما زال أبطال اللواء يلاحقون فلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم".