واشنطن تعلن مقتل قياديين اثنين من داعش في غارة أميركية شمال سوريا

أعلنت واشنطن الخميس مقتل قياديين اثنين من داعش في غارة أميركية شمال سوريا. وأوضحت أن الغارة الأميركية أدت إلى مقتل "أبو هشوم الأموي" وقيادي آخر في داعش.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن مداهمة لقواتها شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل عنصر في داعش مسؤول عن تهريب الأسلحة.