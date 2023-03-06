حبس مدير محطة لاريسا على خلفية حادث قطار اليونان اصطدم قطاران فى اليونان، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، ووقع الحادث فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير فى الاتجاه المعاكس.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الحداد الوطنى لمدة ثلاثة أيام.