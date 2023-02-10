السفارة الليبية تجلي 4 ليبيين عن المدن المنكوبة بالزلزال في تركيا

أعلنت السفارة الليبية في تركيا أنها أجلت أربعة مواطنين ليبيين من المدن التركية المنكوبة بالزلزال، ونقلتهم إلى إسطنبول.وأشارت السفارة أنها على تواصل وتنسيق لإخراج 3 مواطنين آخرين، في مدن أنطاكيا وغازي عنتاب.