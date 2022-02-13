مستوطنون إسرائيليون يقطعون نحو 80 شجرة زيتون شرق سلفيت

أقدم مستوطنون إسرائيليون، على تكسير وتقطيع نحو 80 شجرة زيتون، في أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت، تعود ملكيتها للمواطنين عمر وباسم وسامر اشد مصلح، ومحمد رشيد مصلح ويحيى ربحي عبد الرازق. وقال المواطن الفلسطيني سامر مصلح لوكالة "وفا" إن المستوطنين كسروا وقطعوا نحو 80 شجرة زيتون من أراضي تعود ملكيتها لعائلته، في مناطق "باب الشعب" و"أبو القصيب" و"القصير"، المحاذية لمستوطنتي "تفوح" و"رحاليم" الجاثمتين على أراضي المواطنين