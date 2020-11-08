بايدن يختتم خطاب الانتصار بتوجيه الشكر للأميركيين

قال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إن أميركا لم يكن هناك يمنعها من أجل التقدم، لافتا إلى أن جده كان دائما يخبره بالمحافظة على إيمانه ونشر الثقة واختتم بايدن خطاب إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية بالتوجه بالشكر إلى الأمريكيين قبل أن يستقبل زوجته وأعضاء حملته الانتخابية وكمالا هاريس نائبة الرئيس.وفور انتهاء خطاب بايدن بدأت الألعاب النارية في إضائة سماء مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير.واستطاع المرشح الأمريكي جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية بنسلفانيا ليضم 20 صوتًا انتخابيًا إضافيًا له، ويصبح إجمالي ما يملك هو 270 صوتًا في المجمع الانتخابي.