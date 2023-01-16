ذكرت تقارير إعلامية روسية أن انفجار ذخيرة نتيجة "إهمال" في التعامل مع قنبلة يدوية بمنطقة بلغورود الروسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15آخرين.

وقالت وكالات أنباء رسمية إن الانفجار وقع بمركز ثقافي تستخدمه القوات المسلحة الروسية لتخزين الذخيرة، واستندت في التقارير عن عدد القتلى والمصابين إلى أجهزة خدمات الطوارئ المحلية.