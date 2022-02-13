العراق يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش شمالي سامراء

انطلقت عملية أمنية مشتركة لتمشيط وتفتيش شمالي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين العراقية، وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن قوات مشتركة نفذت اليوم عملية مسح وتفتيش مناطق حويجة جلوب وأم الفحم في مدينة سامراء وذلك بهدف تعزيز أمنها واستقرارها.يذكرأن، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أمس، مقتل احد الارهابيين فى جبل قره جوج بمحافظة نينوى