العراق يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش شمالي سامراء
آخر تحديث GMT06:59:08
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

العراق يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش شمالي سامراء

العرب اليوم -

العرب اليوم - العراق يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش شمالي سامراء

العراق يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش شمالي سامراء
بغداد - العرب اليوم

 انطلقت عملية أمنية مشتركة لتمشيط وتفتيش شمالي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين العراقية، وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن قوات مشتركة نفذت اليوم عملية مسح وتفتيش مناطق حويجة جلوب وأم الفحم في مدينة سامراء وذلك بهدف تعزيز أمنها واستقرارها.يذكرأن، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أمس، مقتل احد الارهابيين فى جبل قره جوج بمحافظة نينوى

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العراق يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش شمالي سامراء العراق يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتفتيش شمالي سامراء



أخبار ذات صلة

GMT 06:59 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا
العرب اليوم - الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا في مغادرة شرق أوكرانيا

GMT 03:05 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

مقتل ثلاث أطفال جراء قصف حوثي على مناطق آهلة بالسكان جنوبي مأرب في اليمن
العرب اليوم - مقتل ثلاث أطفال جراء قصف حوثي على مناطق آهلة بالسكان جنوبي مأرب في اليمن

GMT 03:00 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُطلق أسبوع التنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي
العرب اليوم - الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُطلق أسبوع التنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسي

GMT 02:55 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

مستوطنون إسرائيليون يقطعون نحو 80 شجرة زيتون شرق سلفيت
العرب اليوم - مستوطنون إسرائيليون يقطعون نحو 80 شجرة زيتون شرق سلفيت

GMT 01:14 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

الرئيس التونسي يصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء
العرب اليوم - الرئيس التونسي يصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:59 2022 السبت ,12 شباط / فبراير

أجمل إطلالات المشاهير بالفساتين الوردية والفوشيا
العرب اليوم - أجمل إطلالات المشاهير بالفساتين الوردية والفوشيا

GMT 08:48 2022 السبت ,12 شباط / فبراير

وجهات سياحية في أوروبا لعشاق الطبيعة في الشتاء
العرب اليوم - وجهات سياحية في أوروبا لعشاق الطبيعة في الشتاء

GMT 10:49 2022 السبت ,12 شباط / فبراير

طُرق استغلال المساحة في الحمام الصغير
العرب اليوم - طُرق استغلال المساحة في الحمام الصغير

GMT 05:38 2022 السبت ,12 شباط / فبراير

بلينكن يُهدد بعقوبات قاسية على روسيا حال أي "عدوان" محتمل ضد أوكرانيا
العرب اليوم - بلينكن يُهدد بعقوبات قاسية على روسيا حال أي "عدوان" محتمل ضد أوكرانيا

GMT 02:50 2022 الأحد ,13 شباط / فبراير

هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق أول إذاعة إخبارية في السعودية
العرب اليوم - هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق أول إذاعة إخبارية في السعودية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 02:58 2016 السبت ,15 تشرين الأول / أكتوبر

مقبرة الجنود البريطانيين في بغداد من شاهد تاريخي إلى حديقة رومانسية لطلبة الجامعة
العرب اليوم - مقبرة الجنود البريطانيين في بغداد من شاهد تاريخي إلى حديقة رومانسية لطلبة الجامعة

GMT 04:31 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

"عروس بيروت" حبيبة فارس السابقة تظهر في القصر وداليا تتجه إلى السرقة
العرب اليوم - "عروس بيروت" حبيبة فارس السابقة تظهر في القصر وداليا تتجه إلى السرقة

GMT 03:20 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
العرب اليوم - حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر

GMT 03:31 2017 الثلاثاء ,14 آذار/ مارس

قبائل سودانيَّة تُعرف بمجالس "البرامكة" تضع قوانين صارمة لشرب الشاي
العرب اليوم - قبائل سودانيَّة تُعرف بمجالس "البرامكة" تضع قوانين صارمة لشرب الشاي

GMT 01:13 2016 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

إعادة عرض أول مسلسل رعب مصري "القرين" على الفضائيات 
العرب اليوم - إعادة عرض أول مسلسل رعب مصري "القرين" على الفضائيات 

GMT 11:27 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

بذور عباد الشمس تتمتع بفوائد كبيرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم
العرب اليوم - بذور عباد الشمس تتمتع بفوائد كبيرة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

GMT 19:19 2019 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

فيلم "مرشحون للانتحار" يحصد 4 جوائز في الأردن
العرب اليوم - فيلم "مرشحون للانتحار" يحصد 4 جوائز في الأردن

GMT 11:27 2015 الأحد ,19 تموز / يوليو

الحمص والشوفان يحفزان هرمونات النوم والسعادة
العرب اليوم - الحمص والشوفان يحفزان هرمونات النوم والسعادة

GMT 22:42 2013 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

دولتشي آند غابانا تطرح عطرًا جديدًا للأطفال الرضع
العرب اليوم - دولتشي آند غابانا تطرح عطرًا جديدًا للأطفال الرضع

GMT 00:57 2012 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

ريهانا تفتح ألبوم صورها الساخن للمعجبين على "فيس بوك"
العرب اليوم - ريهانا تفتح ألبوم صورها الساخن للمعجبين على "فيس بوك"

GMT 11:06 2021 الخميس ,14 تشرين الأول / أكتوبر

5 نصائح لتقوية مناعة طفلك والحد من الأمراض المعدية
العرب اليوم - 5 نصائح لتقوية مناعة طفلك والحد من الأمراض المعدية

GMT 17:15 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

نيزك اصطدم ببحيرة في2017 قد يحمل مفتاح الحياة على الأرض
العرب اليوم - نيزك اصطدم ببحيرة في2017 قد يحمل مفتاح الحياة على الأرض

GMT 01:37 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

علامات عليك معرفتها عند شراء حقيبة "مايكل كورس" لتجنب الوقوع في فخ التقليد
العرب اليوم - علامات عليك معرفتها عند شراء حقيبة "مايكل كورس" لتجنب الوقوع في فخ التقليد

GMT 16:34 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

"الكاف" يعاقب الصفاقسى التونسى
العرب اليوم - "الكاف" يعاقب الصفاقسى التونسى

GMT 10:27 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

تعرف على أحدث مجموعة من حقائب "غوتشي" لربيع وصيف 2019
العرب اليوم - تعرف على أحدث مجموعة من حقائب "غوتشي" لربيع وصيف 2019

GMT 18:40 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

أيام لا تنسى رواية جديدة للكاتب كمال رحيم تصدرها دار العين
العرب اليوم - أيام لا تنسى رواية جديدة للكاتب كمال رحيم تصدرها دار العين

GMT 06:10 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطس

اعتمدي ديكور الزفاف الذهبي من أجل عرس ملكي فاخر
العرب اليوم - اعتمدي ديكور الزفاف الذهبي من أجل عرس ملكي فاخر

GMT 20:32 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

شبيهات هيفاء وهبي تثرن حالة من الجدل في الأوساط
العرب اليوم - شبيهات هيفاء وهبي تثرن حالة من الجدل في الأوساط

GMT 18:08 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

تنظيم "القاعدة" يعلن رسميًا وجود فرع له في سورية
العرب اليوم - تنظيم "القاعدة" يعلن رسميًا وجود فرع له في سورية

GMT 13:17 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

كوريا الجنوبية تسعي لتطوير "شاحنة" خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسعي لتطوير "شاحنة" خفيفة تعمل بمحرك كهربائي بحلول 2019

GMT 13:54 2016 الثلاثاء ,08 آذار/ مارس

البيج والبني من الألوان الرائجة في تصاميم غرف النوم لموسم 2016
العرب اليوم - البيج والبني من الألوان الرائجة في تصاميم غرف النوم لموسم 2016
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab