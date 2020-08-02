مؤشر كوفيد 19 يواصل الارتفاع في لبنان بعد تسجيل 244 إصابة جديدة
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مؤشر "كوفيد 19" يواصل الارتفاع في لبنان بعد تسجيل 244 إصابة جديدة

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العرب اليوم - مؤشر "كوفيد 19" يواصل الارتفاع في لبنان بعد تسجيل 244 إصابة جديدة

مستشفى رفيق الحريري في لبنان
بيروت - العرب اليوم

علّق مدير مستشفى رفيق الحريري في لبنان، الدكتور فراس أبيض، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، وكتب: "تم تسجيل 224 حالة اليوم، هل الرقم مفاجئ؟، لا ليست كذلك"، موضحًا: "علينا جميعا أن نأخذ هذه الموجة على محمل الجد ويجب تطبيق التدابير دون استثناء، كما يجب على المواطنين الامتثال لمصلحتهم الخاصة"، مشيرًا إلى أنه "إذا تعثرنا، فسيكون هناك سقوط حاد للغاية"، حيث كان قد أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 224 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 4555 حالة".

ضحيةٌ جديدة لـ"كورونا" في "صور"
وفي هذا الصدد أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء بأنه "لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس covid-19، في حين سجلت اليوم حالة وفاة لمسن مصاب بالفيروس ويعاني من أمراض مزمنة. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 275 مصابًا".
وذكرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور، أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".
ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور، وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، "الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل"

رقمٌ "هائلٌ" في ووفيات جديدة
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 224 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 4555 حالة"، موضحة أنّه "تمّ تسجيل 218 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 59"، مشيرة إلى أنها أجرت 8661 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 3352 فحصًا في المطار".

"كورونا" في جادة نبيه برّي
كما أعلنت بلدية حارة صيدا في بيانٍ صادر عنها وخلية أزمة كورونا (حركة أمل - حزب الله)، عن وجود حالة واحدة جديدة في جادة نبيه بري (ت. م)، وتمنت على كل من قام بمخالطة هذه الحالة الإتصال على الخط الساخن لإجراء فحص الـ pcr، (03092325--76692926 - 03533893--03671155).

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مؤشر كوفيد 19 يواصل الارتفاع في لبنان بعد تسجيل 244 إصابة جديدة مؤشر كوفيد 19 يواصل الارتفاع في لبنان بعد تسجيل 244 إصابة جديدة



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