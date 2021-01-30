الفيدرالي الأميركي يعتقد أن قنبلتين أنبويتين زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في واشنطن
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"الفيدرالي الأميركي" يعتقد أن قنبلتين أنبويتين زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في واشنطن

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العرب اليوم - "الفيدرالي الأميركي" يعتقد أن قنبلتين أنبويتين زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في واشنطن

مبنى الكونغرس الأميركي
واشنطن - العرب اليوم

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، أن المحققين يعتقدون أن قنبلتين أنبويتين تم اكتشافهما بالقرب من مبنى الكونغرس الأميركي، في واشنطن، كانتا قد زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في السادس من يناير.وبناء على تحليل مقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة في المنطقة، قال المحققون إن من زرع القنابل، فعل ذلك بين الساعة 7:30 مساء و8:30 مساء في 5 يناير.وقد تم اكتشاف القنابل في اليوم التالي، بينما كان الكونغرس يستعد للمصادقة على أصوات الهيئة الانتخابية، التي أظهرت فوز الرئيس جو بايدن.وتكشف مقاطع فيديو حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وصحيفة واشنطن بوست بشكل مستقل، ونشرتها على موقعها على الإنترنت، شخصا يعتقد أنه المشتبه به، يسير في الحي، يرتدي سترة رمادية وقناعا وقفازات، ويحمل حقيبة ظهر.ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا صورا موضحة لجهاز التوقيت ولحذاء مميز كان ينتعله المشتبه به.

وقد وضعت القنبلتان خارج مقر كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على بعد عدة أبنية من مبنى الكونغرس في واشنطن، وهما مصنوعتان من أنابيب معدنية ومزودتان بصاعقين وجهاز توقيت.ولم تنفجر القنبلتان، وتم اكتشافهما وإبطال مفعولهما قبل 90 دقيقة من اقتحام المشاغبين مبنى الكابيتول، لكن ذلك أدى إلى سحب العشرات من رجال الشرطة من مواقعهم الاعتيادية.ولتشجيع الجمهور على المزيد من المساعدة في تحديد المشتبه به، رفع مكتب التحقيقات الفدرالي قيمة المكافأة لمن يساعد في حل القضية، الجمعة، إلى 100 ألف دولار.

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الفيدرالي الأميركي يعتقد أن قنبلتين أنبويتين زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في واشنطن الفيدرالي الأميركي يعتقد أن قنبلتين أنبويتين زرعتا في الليلة التي سبقت أحداث الشغب في واشنطن



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