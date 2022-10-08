الأمن التركي يضبط متفجرات لحزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

ضبطت قوات الأمن التركية يوم الجمعة، متفجرات ومواد تستخدم في صناعتها جنوب شرقي البلاد وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن قيادة قوات الدرك في ماردين نفذت عملية أمنية في منطقتي مازي داغي ودريك بالولاية وأكدت أن قوات الأمن ضبطت في 3 مواقع متفجرات ومواد تستخدم في صناعتها تابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني كما ضبطت قوات الأمن في نفس العملية 85 رصاصة و5 أجهزة اتصالات لاسلكية.