الدفاع الروسية تعلن إغلاق المجال الجوى فوق سانت بطرسبرج بسبب مناورات للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنها أغلقت المجال الجوي فوق سانت بطرسبرج بسبب مناورات للجيش، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وتعد المناورات تأهيلا للقوات الروسية خلال حربها التي تشنها على أوكرانيا.