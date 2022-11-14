هجوم إسرائيلي يستهدف ريف حمص في سوريا

أعلن التلفزيون السوري، الأحد، أن هجوماً إسرائيلياً استهدف ريف حمص، فيما قالت وكالة الأنباء السورية ، إن "الدفاعات الجوية تصدت إلى أهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوب الشرقي".وبحسب ما ذكرت مواقع إخبارية، فقد ذكر "المرصد السوري" أن "انفجارات وقعت في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص نتيجة قصف إسرائيلي بأربعة صواريخ".