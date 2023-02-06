مقتل جندي من قوة حفظ السلام بإطلاق نار في الكونغو

قالت بعثة الأمم المتحدة في الكونجو إن أحد أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها لقي حتفه في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، عندما تعرضت طائرة هليكوبتر تشغلها القوة لإطلاق النار وهي في الجو.

وتمكنت الطائرة الهليكوبتر من الهبوط في جوما. وتعرضت للهجوم بعد إقلاعها من مدينة بيني بعد ظهر اليوم.

وقالت البعثة في بيان إن أحد أفراد قوة حفظ السلام أصيب بجروح بالغة في الهجوم، دون تحديد الجهة التي قد تكون مسؤولة.

ولم يذكر البيان ما هو السلاح الذي أطلق على الطائرة أو ما السبب الذي أدى لسقوط القتيل والمصاب.