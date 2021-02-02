إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في هلسينغبورغ في السويد

أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة هلسينغبورغ جنوب البلاد.وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى، فيما بقي جريحان في مكان الحادث.وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفيلينا أولسون إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما.وحسب المعلومات، فقد تم إبلاغ الشرطة بوقوع حادث سير تبعه إطلاق نار في المدينة.