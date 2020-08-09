إسبر يكشف خطة تقليص القوات الأميركية في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى "عدد أقل من خمسة آلاف" بنهاية نوفمبر، ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام وللولايات المتحدة حاليا زهاء 8600 عسكري في أفغانستان وكان ترامب قال في مقابلة نشرها موقع أكسيوس، الاثنين، إن الولايات المتحدة تخطط لخفض هذا العدد إلى نحو أربعة آلاف وأعلن إسبر تقليص عدد القوات الأميركية في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية.