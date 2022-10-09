البرلمان العراقي يُفوض الحكومة لمنع التجاوزات علي سيادة البلاد

أعلن مجلس النواب العراقى أن الحكومة لديها تفويض من البرلمان لاتخاذ الإجراءات، ومنع تكرار التجاوزات على سيادة البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، بتصريح من داخل البرلمان، إن اللجان التي تشكلت بخصوص الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار، استمرت في أعمالها وعقدت اجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة.

وأضاف، أن هذه اللجان أعدت التقارير والتوصيات بغية عرضها في جلسة البرلمان القادمة.

وأشار إلى أن حكومة بغداد هي الجهة المعنية ولديها تفويض من البرلمان لاتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار الاعتداءات والتجاوزات المتكررة على السيادة الوطنية.