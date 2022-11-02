الطلاب يزيدون الضغط على السلطات بالاعتصام في طهران وأصفهان وتبريز

واصل طلاب الجامعات الإيرانية إضرابهم دعماً لأكبر الاحتجاجات منذ عام 1979 في تحد لتحذيرات شديدة اللهجة من قوات النخبة الأمنية وحملات قمع عنيفة.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن الإضرابات حدثت في مدن عدة، من بينها: العاصمة طهران وأصفهان في إطار احتجاجات واسعة النطاق ممتدة منذ أسابيع.