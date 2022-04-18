بايدن يستضيف قادة من جنوب شرق آسيا في قمة خاصة في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيستضيف زعماء 10 دول من جنوب شرق آسيا في واشنطن لحضور قمة في مايو. ويهدف التجمع إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكًا مع دول المنطقة ، ويأتي الإعلان بعد يومين من إعلان الصين أنها أجرت تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان أثناء زيارة المشرعين الأمريكيين للجزيرة. وأثار توسع بكين في الدوريات والتدريبات العسكرية في بحر الصين الجنوبي قلق الدول التي تطالب أيضًا بالمياه في المنطقة. وفي غضون ذلك، تزعم كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية أخرى أمس السبت - وهي الثانية عشرة من العام.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن القمة ستعقد في الفترة من 28 إلى 29 مارس ، لكن التجمع الإقليمي للدول المعروف باسم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) طلب تأجيله بسبب جدولة مخاوف بين بعض أعضائه. ستحتفل القمة بمرور 45 عامًا على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الآسيان. يأتي هذا التجمع بعد مشاركة بايدن في قمة أكتوبر 2021 حيث أعلن عن 102 مليون دولار في مبادرات جديدة لمساعدة هذه البلدان في مواجهة COVID-19 والأمن الصحي وتغير المناخ والنمو الاقتصادي والمساواة بين الجنسين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في بيان "إنها أولوية قصوى لإدارة بايدن-هاريس أن تكون شريكًا قويًا وموثوقًا به في جنوب شرق آسيا". وأضافت: "ستستمر تطلعاتنا المشتركة للمنطقة في تعزيز التزامنا المشترك للنهوض بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون حرة ومنفتحة وآمنة ومتصلة ومرنة". وأعضاء الآسيان العشر هم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. وكان أعضاؤها على خلاف مع بعضهم البعض بشأن ميانمار ، التي مزقتها الاضطرابات العنيفة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة أونج سان سو كي في فبراير من العام الماضي.

وتسعى الآسيان إلى تنفيذ خطة من خمس نقاط لميانمار توصلت إليها العام الماضي تؤكد على الحوار والمساعدات الإنسانية وإنهاء العنف. لكن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أخر تنفيذ الخطة حتى مع انزلاق البلاد في وضع وصفه بعض خبراء الأمم المتحدة بأنه حرب أهلية. أدى افتقار ميانمار إلى التعاون إلى قيام الآسيان العام الماضي بمنع زعيمها الجنرال مين أونج هلاينج من حضور اجتماع قمتها السنوي ، وهي خطوة غير مسبوقة للجهاز الذي يتجنب أعضاؤه تقليديًا الانتقاد العلني لبعضهم البعض ويعملون بالإجماع.

وطبقت سياسة مماثلة على الاجتماعات اللاحقة ، قائلة إنها ستسمح لميانمار بإرسال ممثلين غير سياسيين فقط. واستضاف بايدن رئيس وزراء سنغافورة ، لي هسين لونج ، لإجراء محادثات الشهر الماضي حاول خلالها الرئيس طمأنة سنغافورة وحلفاء المحيط الهادئ الآخرين بأن الإدارة لا تزال تركز على المنطقة حتى أثناء العمل مع أوروبا وحلفاء آخرين لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. في أحد مظاهر الوحدة الأخيرة مع الحلفاء في المحيط الهادئ ، يجري الجيش الأمريكي تدريبات مشتركة مع البحرية اليابانية في المياه بين اليابان والكوريتين لأول مرة منذ عام 2017. نشرت الولايات المتحدة مجموعة ضاربة مقرها حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من قيام بيونغ يانغ باختبار إطلاق ما تقول إنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات حتى الآن.