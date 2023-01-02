السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي
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السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي

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العرب اليوم - السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي

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كييف ـ العرب اليوم

أكدت السلطات الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت وصول الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة إلى مستوى غير مسبوق.

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السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي



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