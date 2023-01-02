السلطات الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي

أكدت السلطات الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت وصول الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة إلى مستوى غير مسبوق.