مسؤول أوكرانى يؤكد أن القوات الروسية تقصف نيكوبول مرة أخرى

نقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي، عبر منصة تليجرام " قصفت القوات الروسية نيكوبول بالمدفعية الثقيلة".

وتابع أنه نتيجة للهجوم، تضررت مؤسسة خاصة، ومحل بقالة، وخمسة منازل خاصة، ومبنى شاهق، ومبنى خالي، ومبنيين خارجيين، وخطوط كهرباء.