قصف مدفعي بين السودان وإثيوبيا في منطقة جبل أبو طيور

قال مصدر عسكري إن الجيش السوداني تصدى، مساء الأحد، لقصف مدفعي إثيوبي في منطقة جبل أبوطيور، مضيفا أن مدفعية الجيش تصدت بقوة وأسكتت المدفعية المعتدية وأكد المصدر عدم تسجيل إصابات أو خسائر مع الاحتفاظ بحق بالرد في الوقت والمكان المناسب وكان الجيش السوداني أعاد منذ نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، بعد أن استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يزرعونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 199 واستعاد الجيش السوداني سيطرته على مناطق «خور شد» و«قلع البان» المحيطة بجبل أبوطيور وتقعان داخل الأراضي السودانية بعمق 7 كيلو متر من جبل أبوطيور.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس السيادة في السودان محمد سليمان الفكي، إن «الفشقة» ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا، لأنها سودانية باعتراف العالم كله وأضاف الفكي أن الإثيوبيين تواجدوا في 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية وأوضح المسؤول السوداني أن الجيش انتشر على الحدود الشرقية ولن يسمح بوجود ميليشيات أو قوات نظامية من دولة أخرى وخلص عضو المجلس إلى أن الجيش السوداني يسيطر حاليا على 90 بالمئة من أراضي السودان التي كانت تحتلها ميليشيات وقوات إثيوبية وأكد عضو مجلس السيادة أن قرار استعادة الأراضي السودانية قرار سياسي وليس عسكريا.