العراق تعلن القبض علي 6 من أبرز قيادات داعش الإرهابية في أربيل

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن القبض على 6 من أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابى فى اربيل. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية -في بيان، أنه بتنسيق استخبارى عالى المستوى مابين جهاز مُكافحة الإرهاب والمديرية العامة لاسايش مُحافظة أربيل في أقليم كردستان، أطاحت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب بعناصر بارزة فى عصابات داعـش الإرهابـية ، نشطوا ضمن قواطع شمالى بغداد و الأنبار.