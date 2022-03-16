سماع دوي انفجارات ضخمة في منتزه خاركيف

سمع دوي انفجارات ضخمة في منتزه خاركيف، وفقا لمصادروقد كشف أحد المفاوضين الأوكرانيين، أن المحادثات مع روسيا تتناول وقف إطلاق النار وسحب القوات من أوكرانيا جارية الآن. وأضاف المفاوض ميخائيل بودولياك على "تويتر": "المفاوضات جارية. تجدد المشاورات حول برنامج التفاوض الرئيسي: وقف إطلاق النار وسحب القوات من أراضي البلاد.وتأتي المفاوضات في وقت فرضت فيه سلطات مدينة كييف حظرا على التجول يبدأ مساء الثلاثاء، وذلك في أعقاب قصف روسي طال عددا من المباني السكنية في العاصمة الأوكرانية.وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن حظر التجول في المدينة سيفرض اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) وحتى السابعة صباح الخميس، بعد أن قصفت القوات الروسية المتمركزة خارج المدينة عدة مجمعات سكنية.