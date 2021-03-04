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ألمانيا تدعو المجتمع الدولي إلى انسحاب "مسؤول" للقوات الأجنبية من أفغانستان

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ألمانيا تدعو المجتمع الدولي إلى انسحاب "مسؤول" للقوات الأجنبية من أفغانستان

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ألمانيا تدعو المجتمع الدولي إلى انسحاب مسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان ألمانيا تدعو المجتمع الدولي إلى انسحاب مسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان



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