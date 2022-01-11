قلق أممي من «عسكرة» موانئ الحديدة في اليمن

عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها من «عسكرة» موانئ الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن. واختطفت ميليشيا الحوثي في الثالث من يناير (كانون الثاني) سفينة «روابي» التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية. وأكد «تحالف دعم الشرعية في اليمن» إن استيلاء ميليشيا الحوثي على السفينة «عملية قرصنة»، وأكد أنها كانت تقل معدات طبية.