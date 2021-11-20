رئيس لبنان يوجه غداً رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال

يوجه رئيس لبنان العماد ميشال عون رسالة إلى اللبنانيين، غدا فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال، يتناول فيها الأوضاع الراهنة فى البلاد وموقف لبنان من التطورات الأخيرة.وفق بيان لرئاسة لبنان.وتلقى الرئيس عون عددا من برقيات التهنئة، من ملوك ورؤساء عدد من دول العالم، أبرزها من ملكة بريطانيا إليزابت الثانية، وملك إسبانيا فيليبى السادس، وملك المغرب محمد السادس، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريللا، ورئيسة الجمهورية اليونانية كترينا ساكيلاروبولو، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ، ورئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير.

كما وجه الرئيس الألمانى التهنئة للرئيس عون وجاء فى برقيته: "يواصل بلدكم مواجهة تحديات كبيرة منها التغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة، وقد شعرت بالاطمئنان عندما وصلنى خبر تشكيل حكومة أخيرا فى بلادكم. كذلك فإننى أرجو أن تؤدى حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى إلى اتاحة هامش أكبر للتصرف على المستوى المالي. بعتمد الأمر على اغتنام القيادة السياسية لهذه اللحظة لكى تقود بلدكم بجسارة وبعد رؤية واضحة للخروج من الأزمة".