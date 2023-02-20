كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم (الاثنين)، صاروخاً بالستياً غير محدد هو الثاني في أقل من 48 ساعة ويأتي غداة تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في سيول.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله، إن «كوريا الشمالية أطلقت الاثنين صاروخاً بالستياص غير محدد باتجاه البحر الشرقي» الذي يسمى أيضا بحر اليابان.

من جهتها، قالت كيم يو يونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، بعد إطلاق الصاروخ البالستي، إن استخدام المحيط الهادي «كميدان رماية» يعتمد على الولايات المتحدة.

وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن بيونغ يانغ تدرس بعناية تأثير زيادة الوجود الاستراتيجي الأميركي في المنطقة.