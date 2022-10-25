الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن عباس أجرى اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي في نابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات عاجلة لوقف "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب في نابلس".

وأضاف أن الرئيس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم.

ووصف أبو ردينة ما يجري في مدينة نابلس بـ"جريمة حرب"، وحمل "حكومة تل أبيب تداعيات هذا العدوان".