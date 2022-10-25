واشنطن تؤكد أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية سابعة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تواصل استعداداتها لإجراء تجربة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة لمواجهة أي تهديد تشكله الدولة المتمردة.