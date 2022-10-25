واشنطن تؤكد أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية سابعة
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واشنطن تؤكد أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية سابعة

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العرب اليوم - واشنطن تؤكد أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية سابعة

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واشنطن ـ العرب اليوم

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تواصل استعداداتها لإجراء تجربة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة لمواجهة أي تهديد تشكله الدولة المتمردة.

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واشنطن تؤكد أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية سابعة واشنطن تؤكد أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية سابعة



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