واشنطن تعلن انضمامها إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في فصل بعض بنوك روسيا عن نظام "سويفت" وفرض عقوبات مالية جديدة.