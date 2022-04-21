شئون الحرمين تبدأ توزيع التصاريح الخاصة بدخول مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام

أعلنت شئون الحرمين بالسعودية، توزيع التصاريح الخاصة بالدخول لمواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام، حيث بدأت وكالة الرئاسة للشئون التوجيهية والإرشادية، ممثلة فى وحدة خدمات المعتكفين التابعة للإدارة العامة للشئون التوجيهية والإرشادية بتوزيع التصاريح للمعتكفين. وقال مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي،أنه وحرصًا على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف فقد خُصصت كبينة لمتابعة شئون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام، مبينًا أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف